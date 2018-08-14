Екс-помічниця Трампа готова поділитися з Мюллером записами розмов з президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колишня співробітниця апарату Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман стверджує, що володіє безліччю аудіозаписів розмов з президентом США Дональдом Трампом і його підлеглими і охоче поділиться ними з спецпрокурори Робертом Мюллером, що веде розслідування з приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це вона повідомила в понеділок в ефірі телеканалу MSNBC, інформує УНН.
Екс-співробітниця апарату резиденції президента США також заявила про готовність співпрацювати з командою спецпрокурора. “Якщо з його офісу подзвонять ще раз, то я, звичайно, поділюся. Я безумовно надам до їхнього розпорядження все, що вони захочуть”, — сказала вона.
Раніше Маніголт-Ньюман передала в розпорядження телеканалу NBC аудіозапис розмови з главою апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі. На ньому чутно, як сторони обговорюють звільнення Маніголт-Ньюман. Остання заявляє, що їй після відходу з Білого дому був запропонований контракт, який передбачає щомісячну виплату 15 тисяч в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.
Як повідомляв УНН, Білий дім погрожує наслідками екс-співробітниці, що таємно записувала розмови з Трампом.