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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Екс-помічниця Трампа готова поділитися з Мюллером записами розмов з президентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Колишня співробітниця апарату Білого дому Омароса Маніголт-Ньюман стверджує, що володіє безліччю аудіозаписів розмов з президентом США Дональдом Трампом і його підлеглими і охоче поділиться ними з спецпрокурори Робертом Мюллером, що веде розслідування з приводу втручання Росії в американські вибори 2016 року. Про це вона повідомила в понеділок в ефірі телеканалу MSNBC, інформує УНН.

Екс-помічниця Трампа готова поділитися з Мюллером записами розмов з президентом

Екс-співробітниця апарату резиденції президента США також заявила про готовність співпрацювати з командою спецпрокурора. “Якщо з його офісу подзвонять ще раз, то я, звичайно, поділюся. Я безумовно надам до їхнього розпорядження все, що вони захочуть”, — сказала вона.

Раніше Маніголт-Ньюман передала в розпорядження телеканалу NBC аудіозапис розмови з главою апарату співробітників Білого дому Джоном Келлі. На ньому чутно, як сторони обговорюють звільнення Маніголт-Ньюман. Остання заявляє, що їй після відходу з Білого дому був запропонований контракт, який передбачає щомісячну виплату 15 тисяч в обмін на мовчання, однак вона від нього відмовилася.

Як повідомляв УНН, Білий дім погрожує наслідками екс-співробітниці, що таємно записувала розмови з Трампом.

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