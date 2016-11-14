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15 марта, 19:03 • 109600 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150901 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127889 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121116 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107221 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102629 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97611 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Экс-офицер ФСБ РФ, перешедший на сторону Украины, пропал без вести

Экс-офицер ФСБ РФ, перешедший на сторону Украины, пропал без вести

Киев • УНН

 • 27316 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Киевские правоохранители разыскивают без вести пропавшего экс-офицера Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который перешел на сторону Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Так, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Ильи Богданова и сообщили о том, что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. С тех пор на связь он не выходит и его местонахождение - неизвестно.

В прошлом Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, а в 2014 году перешел на сторону Украины.

По факту исчезновения мужчины начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску без вести пропавшего.

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