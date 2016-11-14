Экс-офицер ФСБ РФ, перешедший на сторону Украины, пропал без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Киевские правоохранители разыскивают без вести пропавшего экс-офицера Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который перешел на сторону Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, к столичным правоохранителям обратились друзья и знакомые Ильи Богданова и сообщили о том, что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. С тех пор на связь он не выходит и его местонахождение - неизвестно.
В прошлом Илья Богданов был кадровым офицером ФСБ, а в 2014 году перешел на сторону Украины.
По факту исчезновения мужчины начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску без вести пропавшего.