Екс-офіцер ФСБ РФ, який перейшов на сторону України, зник безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Київські правоохоронці розшукують безвісти зниклого екс-офіцера Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який перейшов на сторону України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Так, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Іллі Богданова і повідомили про те, що востаннє спілкувалися із ним 12 листопада 2016 року. З того часу на зв'язок він не виходить і його місцезнаходження – невідоме.
У минулому Ілля Богданов був кадровим офіцером ФСБ, а у 2014 році перейшов на сторону України.
За фактом зникнення чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку безвісти зниклого.