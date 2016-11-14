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Екс-офіцер ФСБ РФ, який перейшов на сторону України, зник безвісти

Екс-офіцер ФСБ РФ, який перейшов на сторону України, зник безвісти

Київ • УНН

 • 27323 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Київські правоохоронці розшукують безвісти зниклого екс-офіцера Федеральної служби безпеки Російської Федерації, який перейшов на сторону України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Іллі Богданова і повідомили про те, що востаннє спілкувалися із ним 12 листопада 2016 року. З того часу на зв'язок він не виходить і його місцезнаходження – невідоме.

У минулому Ілля Богданов був кадровим офіцером ФСБ, а у 2014 році перейшов на сторону України.

За фактом зникнення чоловіка розпочато кримінальне провадження за ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо розшуку безвісти зниклого.

 

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