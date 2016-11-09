Экс-наставник "Лацио" С.Пиоли возглавил ФК "Интер"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Итальянский специалист Стефано Пиоли сменил Франка де Бура на посту главного тренера "Интернационале", передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
ФК "Интер" подписал соглашение до 2018 года с С.Пиоли.
Стоит отметить, что с сезона 2014/15 С.Пиоли работал во главе "Лацио" и с ходу привел команду к третьему месту в чемпионате, а также дошел с ней до финала национального кубка, где она в дополнительное время уступила "Ювентусу" со счетом 1:2.
Кроме "Лацио", наставник работал с "Болоньей", "Палермо", "Кьево", "Сассуоло", "Пьяченца", "Гроссето", "Пармой", "Модена" и "Салернитаной".
Напомним, что Ф.Бур был уволен в начале ноября, проработав с командой 84 дня.
Добавим также, пока "нерадзурри" занимают девятое место в таблице Серии А, набрав 17 очков в 12 турах.