Екс-наставник "Лаціо" С.Піолі очолив ФК "Інтер"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Італійський фахівець Стефано Піолі змінив Франка де Бура на посаді головного тренера міланського "Інтернаціонале", передає УНН з посиланням на сайт клубу.
ФК "Інтер" підписав угоду до 2018 року зі С.Піолі.
Варто відзначити, що з сезону 2014/15 С.Піолі працював на чолі "Лаціо" і з ходу привів команду до третього місця в чемпіонаті, а також дійшов з нею до фіналу національного кубка, де вона в додатковий час поступилася "Ювентусу" з рахунком 1:2.
Крім "Лаціо", наставник працював з "Болоньєю", "Палермо", "К'єво", "Сассуоло", "П'яченцою", "Гроссето", "Пармою", "Моденою" і "Салернітаною".
Нагадаємо, що Ф.Бур був звільнений на початку листопада, пропрацювавши з командою 84 дня.
Додамо також, наразі "нерадзуррі" займають дев'яте місце в таблиці Серії А, набравши 17 очок в 12 турах.