Экс-министр иностранных дел Германии заявил о недопустимости втягивания страны в войну с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Германии заявили о недопустимости втягивания страны в военный конфликт против РФ. С таким заявлением выступил бывший министр внешних дел ФРГ Зигмар Габриэль на фоне развития российской агрессии в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью экс-министра газете Tagesspiegel, выдержки опубликованной электронной версии издания.
По мнению экс-министра, Германия “не может позволить втянуть себя в войну против РФ”, — говорится в немецком издании.
Как пишет немецкая газета, Габриэль раскритиковал призывы со стороны Украины, о направлении военных кораблей в Черное море и предложение перекрыть международные порты для кораблей РФ, идущие из региона Азовского моря. В частности, добавляется, что это заявление поддержала генеральный секретарь Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Зигмар Габриэль предложил использовать место в Совете Безопасности ООН, которое с января получит ФРГ, чтобы добиться создания миссии ООН для Донбасса.
“Установить перемирие, добиться отвода тяжелых вооружений с обеих сторон и затем сделать первый шаг к отмене санкций — вот единственный путь выхода из этого совершенно безнадежного конфликта”, — подытожил Габриэль.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом США Дональдом Трампом в кулуарах саммита G20 в Аргентине, стороны обсудили российско-украинский конфликт в районе Керченского пролива.