Екс-міністр зовнішніх справ Німеччини заявив про неприпустимість втягування країни у війну з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Німеччині заявили про неприпустимість втягування країни у військовий конфлікт проти РФ. З такою заявою виступив колишній міністр зовнішніх справ ФРН Зігмар Габріель на тлі розвитку російської агресії в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю екс-міністра газеті Tagesspiegel, витяги опублікованій електронній версії видання.
За думкою екс-міністра, Німеччина “не може дозволити втягнути себе у війну проти РФ”, — йдеться у німецькому виданні.
Як пише німецька газета, Габріель розкритикував заклики з боку України, щодо направлення військових кораблів у Чорне море та пропозицію перекрити міжнародні порти для кораблів РФ, що йдуть з регіону Азовського моря. Зокрема, додається, що цю заяву підтримала генеральний секретар Християнсько-демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер.
Зігмар Габріель запропонував використати місце в Раді Безпеки ООН, яке з січня отримає ФРН, щоб домогтися створення місії ООН для Донбасу.
“Встановити перемир’я, домогтися відведення важких озброєнь з обох сторін і потім зробити перший крок до скасування санкцій — ось єдиний шлях виходу з цього абсолютно безнадійного конфлікту”, — підсумував Габріель.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель провела зустріч з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах саміту G20 в Аргентині, сторони обговорили російсько-український конфлікт у районі Керченської протоки.