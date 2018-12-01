Екс-міністр зовнішніх справ Німеччини заявив про неприпустимість втягування країни у війну з РФ

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Німеччині заявили про неприпустимість втягування країни у військовий конфлікт проти РФ. З такою заявою виступив колишній міністр зовнішніх справ ФРН Зігмар Габріель на тлі розвитку російської агресії в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв'ю екс-міністра газеті Tagesspiegel, витяги опублікованій електронній версії видання.