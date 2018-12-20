Экс-милиционер обложил "данью" частного перевозчика
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Черновцах преступная группировка похитила частного перевозчика и требовала, чтобы он оплатил бандитам по 200 долларов с каждого рейса. В состав преступной группировки входил бывший работник милиции. Об этом сообщил начальник ГУНП в Черновицкой области Анатолий Дмитриев, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного упраления полиции.
"Работники полиции пресекли противоправную деятельность опасной организованной преступной группы. В ее состав входили 4 мужчин в возрасте от 27-ми до 48-ми лет, среди которых был бывший работник милиции. Все члены группы ранее уже были судимы за различные тяжкие преступления, в том числе и разбойные нападения. Отбыв наказание, они и дальше продолжали заниматься вымогательством, похищением людей и незаконным завладением транспортным средством", – рассказал Дмитриев.
По его словам, 17 декабря эти преступники похитили 37-летнего частного перевозчика. Они требовали, чтобы мужчина заплатил им по 200 долларов с каждого рейса. Затем злоумышленники избили жертву до потери сознания и вывезли за пределы города в частный дом, где и удерживали.
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"В течение суток всех злоумышленников задержали. У них было обнаружено и изъято незаконное оружие и боеприпасы", – добавил начальник областного управления полиции.
Сейчас похитители задержаны, их подозревают сразу по четырем статьям: "Незаконное лишение свободы или похищение человека", "Незаконное завладение транспортным средством", "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "Вымогательство". Также полиция проверяет задержанных на причастность к другим подобным преступлениям.
Напомним, банда подростков годами терроризировала одно из сел в Житомирской области.