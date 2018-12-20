Екс-міліціонер обклав "даниною" приватного перевізника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Чернівцях злочинне угруповання викрало приватного перевізника і вимагало, щоб він сплатив бандитам по 200 доларів з кожного рейсу. До злочинного угруповання входив колишній працівник міліції. Про це повідомив начальник ГУНП у Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв, передає УНН з посиланням на відділ комунікації обласного упраління поліції.
"Працівники поліції припинили протиправну діяльність небезпечної організованої злочинної групи. До її складу входило 4 чоловіків віком від 27-ми до 48-ми років, серед яких був колишній працівник міліції. Усі члени групи раніше вже були судимі за різні тяжкі злочини, у тому числі та розбійні напади. Відбувши покарання, вони і далі продовжували займатися вимаганням, викраденням людей та незаконним заволодіння транспортних засобів", – розповів Дмитрієв.
За його словами, 17 грудня ці злочинці викрали 37-річного приватного перевізника. Вони вимагали, щоб чоловік сплатив їм по 200 доларів з кожного рейсу. Потім зловмисники побили жертву до втрати свідомості та вивезли за межі міста до приватного будинку, де й утримували.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Двоє іноземців у Києві намагались силою відібрати у адвоката його гонорар
"Впродовж доби всіх зловмисників було затримано. У них було виявлено і вилучено незаконну зброю і боєприпаси", – додав начальник обласного управління поліції.
Наразі викрадачів затримано, їх підозрюють відразу за чотирма статтями: "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", "Незаконне заволодіння транспортним засобом", "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" та "Вимагання". Також поліція перевіряє затриманих на причетність до інших подібних злочинів.
Нагадаємо, банда підлітків роками тероризувала одне з сіл у Житомирській області.