Экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в Британии выпустили под залог - Л.Сарган

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120150 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179229 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125252 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117637 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106529 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107558 просмотра

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Экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в Британии выпустили под залог - Л.Сарган

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.

"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук задержан 15 марта, а выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами. Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не оставляя пределы Лондона", - сообщила она.

По ее словам, именно на эту дату - 24 марта - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.

Напомним, ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев.

Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне.

Как сообщал УНН, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".

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