Экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в Британии выпустили под залог - Л.Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Бывшего руководителя "Укрспецэкспорта" Сергея Бондарчука задержали 15 марта, выпустили под залог, что предусмотрено британскими законами. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook, передает УНН.
"Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук задержан 15 марта, а выпущен под залог, что предусмотрено британскими законами. Оплатив залог, господин Бондарчук может спокойно пить чай с молоком до 24 марта, не оставляя пределы Лондона", - сообщила она.
По ее словам, именно на эту дату - 24 марта - назначено судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний.
Напомним, ГПУ ожидает решения об экстрадиции экс-руководителя "Укрспецэкспорта" в течение двух месяцев.
Ранее Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что экс-руководителя "Укрспецэкспорта" С.Бондарчука арестовали в Лондоне.
Как сообщал УНН, экс-руководителю "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение за перечисление средств на "ремонт авиатехники".