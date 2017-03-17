Екс-керівника "Укрспецекспорту" у Британії випустили під заставу - Л.Сарган

"Екс-керівник "Укрспецекспорту" Сергій Бондарчук затриманий 15 березня, а випущений під заставу, що передбачено британськими законами. Сплативши заставу, пан Бондарчук може спокійно пити чай з молоком до 24 березня, не полишаючи межі Лондона", - повідомила вона.

З її слів, саме на цю дату - 24 березня - призначене судове засідання, на якому визначать дату екстрадиційних слухань.

Нагадаємо, ГПУ очікує рішення щодо екстрадиції екс-керівника “Укрспецекспорту” протягом двох місяців.

Раніше Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-керівника “Укрспецекспорту” С.Бондарчука арештували у Лондоні.

Як повідомляв УНН, екс-керівнику “Укрспецекспорту” оголошено підозру за перерахування коштів на “ремонт авіатехніки”.