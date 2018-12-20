Экс-игрок "Динамо" Дуду начал переговоры с клубом УПЛ

Название украинского клуба которому ведет переговоры с 26-летний футболистом "Пальмейрас" не уточняется.

Примечательно, что конкретное предложение по Дуду в размере 15 млн. Евро делал китайский "Шаньдун Лунэн", но "Палмейрас" отклонил это предложение.

Стоит отметить, что в период с 2011 по 2014 годы права на Дуду принадлежали "Динамо" - 32 матча и 4 гола.

Напомним, что Дуду в крайнем сезоне получил приз лучшему футболисту чемпионата Бразилии и стал чемпионом данной лиги - 42 поединка, 9 голов и 18 ассистов.