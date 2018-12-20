Екс-гравець "Динамо" Дуду розпочав переговори з клубом УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній півзахисник київського "Динамо" Дуду може повернутися до українського чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на видання Verdaoweb.
Назва українського клубу з яким веде переговори з 26-річний футболістом “Пальмейраса” не уточнюється.
Примітно, що конкретну пропозицію по Дуду в розмірі 15 млн. євро робив китайський “Шаньдун Лунен”, але “Палмейрас” відхилив цю пропозицію.
Варто відзначити, що у період з 2011 по 2014 роки права на Дуду належали “Динамо” — 32 матчі і 4 голи.
Нагадаємо, що Дуду в крайньому сезоні отримав приз найкращому футболістові чемпіонату Бразилії і став чемпіоном даної ліги — 42 поєдинки, 9 голів і 18 асистів.