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Екс-гравець "Динамо" Дуду розпочав переговори з клубом УПЛ

Київ • УНН

 • 29698 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Колишній півзахисник київського "Динамо" Дуду може повернутися до українського чемпіонату, повідомляє УНН з посиланням на видання Verdaoweb.

Екс-гравець "Динамо" Дуду розпочав переговори з клубом УПЛ

Назва українського клубу з яким веде переговори з 26-річний футболістом “Пальмейраса” не уточнюється.
Примітно, що конкретну пропозицію по Дуду в розмірі 15 млн. євро робив китайський “Шаньдун Лунен”, але “Палмейрас” відхилив цю пропозицію.

Варто відзначити, що у період з 2011 по 2014 роки права на Дуду належали “Динамо” — 32 матчі і 4 голи.

Нагадаємо, що Дуду в крайньому сезоні отримав приз найкращому футболістові чемпіонату Бразилії і став чемпіоном даної ліги — 42 поєдинки, 9 голів і 18 асистів.

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