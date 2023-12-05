Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей до 2 февраля
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву
Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву, передает УНН со ссылкой на САП.
... следственный судья Высшего антикоррупционного суда поддержал позицию прокурора САП и продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда
Кроме того, суд уменьшил размер залога указанному подозреваемому с 35 млн грн до 27 млн грн.
Срок действия меры пресечения - до 2 февраля 2024 года. года.
"В случае внесения определенного размера залога на подозреваемого будет возложен ряд процессуальных обязанностей", - добавили в САП.
Напомним
Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.
Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.
В частности, в деле фигурирует некое адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".
Заседания по делу несколько раз переносились, чтобы согласовать детали передачи-получения взятки.
Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.
16 мая на Пленуме Верховного Суда было принято решение о прекращении полномочий Князева в качестве главы суда. Он остается судьей ВС, но пока задержан. В ближайшее время суд также должен избрать ему меру пресечения, при этом сделать это невозможно без разрешения Высшего совета правосудия.
Экс-главу Верховного Суда Князева оставили под стражей до 2 февраля
Высший антикоррупционный суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему Председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву.
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