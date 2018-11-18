Экс-футболисты Девич, Гусев и Эдмар получили тренерские дипломы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Несколько бывших футболистов сборной Украины по футболу получили тренерские лицензии категории "А" от УЕФА, сообщает УНН со ссылкой на Instagram Эдмара.
На фото с престижными дипломами появился экс-капитан киевского “Динамо” Олег Гусев, бывший полузащитник “Металлиста” Эдмар, и нападающий ФК “Сабах” Марко Девич. Все трое в свое время выступали под знаменами национальной сборной.
Стоит отметить, что среди других специалистов дипломы получил экс-игрок “Металлиста” Владимир Гоменюк, а также полузащитник СК “Днепр-1” Сергей Кравченко.
Как сообщал УНН, бывший защитник “Днепра”, вице-чемпион мира Иван Стринич получил разрешение от врачей на возвращение в большой футбол.