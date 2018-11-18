Екс-футболісти Девіч, Гусєв і Едмар отримали тренерські дипломи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Кілька колишніх виконавців збірної України з футболу отримали тренерські ліцензії категорії "А" від УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на Instagram Едмара.
На фото з престижними дипломами постав екс-капітан київського "Динамо" Олег Гусєв, колишній півзахисник "Металіста" Едмар, та нападник ФК "Сабах" Марко Девіч. Усі троє свого часу виступали під знаменами національної збірної.
Варто відзначити, що серед інших спеціалістів дипломи отримав екс-гравець "Металіста" Володимир Гоменюк, а також півзахисник СК "Дніпро-1" Сергій Кравченко.
Як повідомляв УНН, колишній оборонець “Дніпра”, віце-чемпіон світу Іван Стрініч отримав дозвіл від лікарів на повернення у великий футбол.