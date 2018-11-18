Екс-футболіст “Дніпра” позбувся проблем з серцем та відновив тренування з “Міланом”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Колишній оборонець “Дніпра”, віце-чемпіон світу Іван Стрініч отримав дозвіл від лікарів на повернення у великий футбол, інформує УНН із посиланням на сайт “Мілану”.
Протягом останніх декількох днів гравець “россонері” Стрініч пройшов серію медичних оглядів в клініці кардіології в Падуї, координовану професором Доменіко Коррадо, одним з провідних міжнародних експертів у спортивній кардіології.
Тести продемонстрували, що у гравця оборотна гіпертрофія. Тому футболіст може відразу ж відновити спортивну діяльність після тримісячної паузи в кар’єрі.
Зауважимо, що у серпні у 31-річного віце-чемпіона 2018-го року, виявили початкову гіпертрофію серцевого м’яза і заборонили тренуватися за станом здоров’я.