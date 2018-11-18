Экс-футболист "Днепра" лишился проблем с сердцем и возобновил тренировки с "Миланом"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Бывший защитник “Днепра”, вице-чемпион мира Иван Стринич получил разрешение от врачей на возвращение в большой футбол, сообщает УНН со ссылкой на сайт “Милана”.
В течение последних нескольких дней игрок “россонери” Стринич прошел серию медицинских осмотров в клинике кардиологии в Падуе, координированную профессором Доменико Коррадо, одним из ведущих международных экспертов в спортивной кардиологии.
Тесты показали, что у игрока оборотная гипертрофия. Поэтому футболист может сразу же восстановить спортивную деятельность после трехмесячной паузы в карьере.
Заметим, что в августе у 31-летнего вице-чемпиона 2018 года, обнаружили начальную гипертрофию сердечной мышцы и запретили тренироваться по состоянию здоровья.