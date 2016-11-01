Экс-директору регионального отделения банка "Киевская Русь" сообщили подозрение

Установлено, что злоумышленник, вступив в сговор с подчиненными, а именно заведующим кассы и начальником отдела, организовал схему незаконного обогащения путем подделки документов на выдачу наличных средств с карточных счетов 421 клиента.

На основании указанных поддельных документов в течение декабря 2014 - мая 2015 года должностным лицам банка удалось завладеть средствами финучреждения на общую сумму более 14 млн гривен.

По результатам предварительного расследования экс-директору отделения банка сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины.

Как сообщал УНН, экс-служащих банка "Киевская Русь" разоблачено в присвоении 1 млн гривен.