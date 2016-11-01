Екс-директору регіонального відділення банку “Київська Русь” повідомили підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Екс-директору регіонального відділення ПАТ “Банк “Київська Русь” повідомили підозру у привласненні 14 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
Встановлено, що зловмисник, вступивши у змову із підлеглими, а саме завідувачем каси та начальником відділу, організував схему незаконного збагачення шляхом підроблення документів на видачу готівкових коштів з карткових рахунків 421 клієнта.
На підставі вказаних підроблених документів упродовж грудня 2014 — травня 2015 років посадовим особам банку вдалося заволодіти коштами фінустанови на загальну суму понад 14 млн гривень.
За результатом досудового розслідування екс-директору відділення банку повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як повідомляв УНН, екс-службовців банку “Київська Русь” викрито у привласненні 1 млн гривень.