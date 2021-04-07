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Экс-депутат Днепровского горсовета задекларировал биткоинов на более чем 1 млрд долларов

Экс-депутат Днепровского горсовета задекларировал биткоинов на более чем 1 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 20227 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Экс-депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов возглавил список чиновников-владельцев криптовалюты. Он задекларировал 18 тыс. биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более чем 1 млрд долларов. Об этом пишет УНН со ссылкой на данные сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot.

Детали

Больше всего криптовалюты записал в декларацию экс-депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов. Он возглавляет рейтинг чиновников, которые декларировали биткоины, два года подряд.

На втором месте - первый секретарь Посольства Украины в Социалистической республике Вьетнам Петр Ленский, он вместе с женой Светланой задекларировал 6 528 биткоинов.

Депутат Одесского областного совета и депутат Верховной Рады Украины Александр и Анатолий Урбанские задекларировали 5 328 и 4 256 биткоинов соответственно, они находятся в топе рейтинга уже третий год.

По данным Opendatabot, 652 украинских чиновника в декларациях за 2020 год задекларировали 46,4 тыс. биткоинов, что составляет почти 75 млрд грн.

Согласно информации Opendatabot, наибольшее количество владельцев задекларированной криптовалюты работает в:

- городских советах;

- Министерстве обороны;

- Национальной полиции.

Отмечается, что с 2016 года количество чиновников, которые задекларировали криптовалюту выросло в 26 раз.

Справка

Биткоины - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Криптовалюта не имеет купюр, ее невозможно потрогать, так как она полностью основана на криптографических методах. Ее важнейший принцип - полная децентрализация, у нее нет центрального администратора, она не подчиняется финансовым регуляторам и банкам.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткоина произошел в последние годы.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, стоимость биткоины 7 апреля по состоянию на 18:10 составляет 56,78 тыс. долларов.

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