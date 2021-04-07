Ексдепутат Дніпровської міськради задекларував біткоінів на більш ніж 1 млрд доларів

Деталі

Найбільше криптовалюти записав в декларацію ексдепутат Дніпровської міської ради В'ячеслав Мішалов. Він очолює рейтинг чиновників, які декларували біткоіни, два роки поспіль.

На другому місці - перший секретар Посольства України в Соціалістичній республіці В'єтнам Петро Ленський, він разом з дружиною Світланою задекларував 6 528 біткоіни.

Депутат Одеської обласної ради та депутат Верховної Ради України Олександр і Анатолій Урбанські задекларували 5 328 і 4 256 біткоіни відповідно, вони знаходяться в топі рейтингу вже третій рік.

За даними Opendatabot, 652 українських чиновника в деклараціях за 2020 рік задекларували 46,4 тис. біткоінів, що становить майже 75 млрд грн.

Згідно з інформацією Opendatabot, найбільша кількість власників задекларованої криптовалюти працює в:

- міських радах;

- Міністерстві оборони;

- Національної поліції.

Відзначається, що з 2016 року кількість чиновників, які задекларували криптовалюту виросло в 26 разів.

Довідково

Біткоіни — децентралізована система однойменної криптовалюти на основі технології блокчейн. Криптовалюта не має купюр, її неможливо потрогати, так як вона повністю заснована на криптографічних методах. Її найважливіший принцип — повна децентралізація, у неї немає центрального адміністратора, вона не підкоряється фінансовим регуляторам і банкам.

Концепція системи була опублікована в листопаді 2008 року. Стрімке зростання популярності біткоїну сталося в останні роки.

Згідно даних криптовалютної біржі Coindesk, вартість біткоіну 7 квітня станом на 18:10 становить 56,78 тис. доларів.