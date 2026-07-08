Экс-чиновник получил подозрение из-за непригодных к бою миномётов и 182 млн грн убытков - Генпрокурор
Киев • УНН
Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением из-за закупки 250 непригодных к бою миномётов. Государство перечислило поставщикам аванс в 182 млн грн, но оружие не соответствовало заявленным характеристикам.
Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением из-за минометов, непригодных для боя, и 182 млн грн убытков, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"Во время войны к оружию существует лишь одно требование: оно должно работать. В начале полномасштабного вторжения МОУ заключило контракт на поставку для Вооруженных Сил Украины 250 единиц 120-мм минометов иностранного производства. Государство перечислило поставщикам авансовый платеж в размере более 182 млн грн. Однако после поставки выяснилось, что это вооружение непригодно к использованию", - написал Кравченко.
По данным Генпрокурора, комплексные судебные экспертизы, а также результаты применения минометов в боевых условиях подтвердили их несоответствие заявленным характеристикам. "После попыток устранить недостатки ситуация не изменилась. Минометы не обеспечивали точность стрельбы, быстро выходили из строя, а военные называли их "бумажными", потому что фактически они не могли выполнять своего предназначения", - указал он.
По данным следствия, "это стало возможным из-за действий чиновника, который отвечал за организацию закупки", сообщил Генпрокурор.
"Установлено, что во время заключения государственного контракта он не обеспечил надлежащего контроля качества продукции и не предусмотрел проведение обязательных испытаний тактико-технических характеристик минометов. Фактически оружие было закуплено без подтверждения того, что оно соответствует тактико-техническим характеристикам минометов иностранного производства", - отметил он.
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"В этом деле речь идет не только о финансовых потерях. Когда вместо исправного оружия военные получают непригодное вооружение, это потеря времени, возможностей и риск для жизни украинских военных, - подчеркнул Генпрокурор. - На войне государство не имеет права ошибаться в том, что касается обеспечения армии. И каждый чиновник будет отвечать за свои решения, из-за которых украинские военные остались без надлежащего вооружения. Работаем дальше".
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