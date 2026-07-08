Экс-чиновник получил подозрение из-за непригодных к бою миномётов и 182 млн грн убытков - Генпрокурор

$44.510.0550.880.01
ukenru
05:29 • 7626 просмотра
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненыхPhoto
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 25575 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 59130 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 44357 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 49158 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 52566 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 33120 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 33508 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 42602 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31638 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
5м/с
58%
739мм
Популярные новости
СМИ узнали, по каким целям США нанесли новые удары в Иране8 июля, 01:15 • 11013 просмотра
Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRAVideo8 июля, 01:23 • 18074 просмотра
США назвали причину ударов по Ирану, президент Пезешкиан досрочно возвращается в Тегеран03:38 • 7490 просмотра
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto04:15 • 19152 просмотра
Вражеским ударом по Киеву повреждено 42 трамвайных вагона, есть изменения в движенииVideo06:00 • 11807 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 36433 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 71760 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 93287 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 100311 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 93319 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 75472 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 68583 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 65656 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 106771 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 115095 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Экс-чиновник получил подозрение из-за непригодных к бою миномётов и 182 млн грн убытков - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением из-за закупки 250 непригодных к бою миномётов. Государство перечислило поставщикам аванс в 182 млн грн, но оружие не соответствовало заявленным характеристикам.

Экс-чиновник получил подозрение из-за непригодных к бою миномётов и 182 млн грн убытков - Генпрокурор

Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением из-за минометов, непригодных для боя, и 182 млн грн убытков, сообщил в среду Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Во время войны к оружию существует лишь одно требование: оно должно работать. В начале полномасштабного вторжения МОУ заключило контракт на поставку для Вооруженных Сил Украины 250 единиц 120-мм минометов иностранного производства. Государство перечислило поставщикам авансовый платеж в размере более 182 млн грн. Однако после поставки выяснилось, что это вооружение непригодно к использованию", - написал Кравченко.

По данным Генпрокурора, комплексные судебные экспертизы, а также результаты применения минометов в боевых условиях подтвердили их несоответствие заявленным характеристикам. "После попыток устранить недостатки ситуация не изменилась. Минометы не обеспечивали точность стрельбы, быстро выходили из строя, а военные называли их "бумажными", потому что фактически они не могли выполнять своего предназначения", - указал он.

По данным следствия, "это стало возможным из-за действий чиновника, который отвечал за организацию закупки", сообщил Генпрокурор.

"Установлено, что во время заключения государственного контракта он не обеспечил надлежащего контроля качества продукции и не предусмотрел проведение обязательных испытаний тактико-технических характеристик минометов. Фактически оружие было закуплено без подтверждения того, что оно соответствует тактико-техническим характеристикам минометов иностранного производства", - отметил он.

Бывшему высокопоставленному чиновнику сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Решается вопрос об избрании меры пресечения

- сообщил Кравченко.

"В этом деле речь идет не только о финансовых потерях. Когда вместо исправного оружия военные получают непригодное вооружение, это потеря времени, возможностей и риск для жизни украинских военных, - подчеркнул Генпрокурор. - На войне государство не имеет права ошибаться в том, что касается обеспечения армии. И каждый чиновник будет отвечать за свои решения, из-за которых украинские военные остались без надлежащего вооружения. Работаем дальше".

Чиновник Минобороны из-за неэффективных договоров нанес государству ущерб на 322 млн грн: объявлено подозрение06.10.25, 10:46 • 2701 просмотр

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП