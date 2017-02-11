Экс-боевик "ДНР" изнасиловал 15-летнюю школьницу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. На Донетчине бывший боец "Оплота" и его товарищ изнасиловали 15-летнюю школьницу, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Донецкой области.
Правоохранители отметили, в день изнасилования девушка была у подруги. Впоследствии к ним приехали знакомые потерпевшей. Один из них, 19-летний парень, предложил девушке подвезти ее домой, на что она согласилась.
Но, посадив ее в машину, злоумышленник уехал в другом направлении. Он заставил 15-летнюю девушку зайти в его дом в селе Калиново, где их ждал его 18-летний друг. Ребята начали пить спиртное, а затем надругались над девушкой. После школьница сумела убежать.
Полиция задержала злоумышленников, против них открыто уголовное производство.
Также правоохранители выяснили, что один из парней вероятно воевал в незаконной террористической группировке.