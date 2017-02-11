Екс-бойовик "ДНР" зґвалтував 15-річну школярку
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. На Донеччині колишній боєць “Оплоту” та його товариш зґвалтували 15-річну школярку, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Донецькій області.
Правоохоронці зазначили, що у день зґвалтування дівчина була у подруги. Згодом до них приїхали знайомі потерпілої. Один із них, 19-річний хлопець, запропонував дівчині підвезти її додому, на що вона погодилася.
Але, посадивши її в машину, зловмисник поїхав в іншому напрямку. Він змусив 15-річну дівчину зайти до його будинку у селі Калинове, де на них чекав його 18-річний друг. Хлопці почали пити спиртне, а потім поглумилися з дівчини. Опісля школярка зуміла втекти.
Поліція затримала зловмисників, проти них відкрите кримінальне провадження.
Також правоохоронці з’ясували, що один з хлопців ймовірно воював у незаконному терористичному угрупуванні.