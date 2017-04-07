Экс-бойцов "Торнадо" привезли в суд для вынесения приговора

У входа в здание суда вывесили объявление, в котором сказано, "что с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной и конвоированием обвиняемых ... у здания суда и в помещении нерабочий день, кроме провозглашения приговора в отношении сотрудников роты "Торнадо".

Стоит отметить, что территорию вокруг суда усиленно охраняют сотрудники полиции, а также Национальной гвардии.

Добавим, только что под помещение суда подъехали автозаки с экс-"торнадовцами".

Как сообщал УНН, 6 июля 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиоса отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" является неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

На заседании 19 августа суд изменил одному из бойцов "Торнадо" меру пресечения на круглосуточный домашний арест после того, как он признал вину.

Напомним, А.Аваков расформировал роту спецназа "Торнадо", которые обвиняются в незаконном лишении свободы, пытках и убийствах местных жителей под руководством комбата батальона Руслана Онищенко. Он также сообщил, что всем подозреваемым бойцам, а также комбату "Торнадо" избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога. Кроме того, по его словам, будет проведено служебное расследование в отношении других членов спецроты "Торнадо".