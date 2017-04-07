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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44289 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103315 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158682 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117396 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117124 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112914 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104542 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Экс-бойцов "Торнадо" привезли в суд для вынесения приговора

Экс-бойцов "Торнадо" привезли в суд для вынесения приговора

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сегодня в Оболонском районном суде Киева - нерабочий день, кроме оглашения приговора экс-бойцам роты "Торнадо", которых уже привезли под здание суда, передает корреспондент УНН.

У входа в здание суда вывесили объявление, в котором сказано, "что с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с охраной и конвоированием обвиняемых ... у здания суда и в помещении нерабочий день, кроме провозглашения приговора в отношении сотрудников роты "Торнадо".

Стоит отметить, что территорию вокруг суда усиленно охраняют сотрудники полиции, а также Национальной гвардии.

Добавим, только что под помещение суда подъехали автозаки с экс-"торнадовцами".

Как сообщал УНН, 6 июля 2015 года главный военный прокурор Анатолий Матиос рассказал, что бойцы роты патрульной службы милиции "Торнадо" пытали задержанных людей с помощью тока, угрожали расстрелом и снимали все на мобильные телефоны. Также в рамках досудебного расследования уголовных производств по подозрению командира роты милиции особого назначения Руслана Онищенко и его подчиненных выявлены факты развращения несовершеннолетних.

Кроме того, А.Матиоса отмечал, что среди бойцов роты "Торнадо" является неоднократно судимые лица. Однако в МВД Украины сообщили, что не знали о судимости бойцов "Торнадо", которым выдали милицейские удостоверения.

На заседании 19 августа суд изменил одному из бойцов "Торнадо" меру пресечения на круглосуточный домашний арест после того, как он признал вину.

Напомним, А.Аваков расформировал роту спецназа "Торнадо", которые обвиняются в незаконном лишении свободы, пытках и убийствах местных жителей под руководством комбата батальона Руслана Онищенко. Он также сообщил, что всем подозреваемым бойцам, а также комбату "Торнадо" избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога. Кроме того, по его словам, будет проведено служебное расследование в отношении других членов спецроты "Торнадо".

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