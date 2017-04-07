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Екс-бійців "Торнадо" привезли до суду для оголошення вироку

Екс-бійців "Торнадо" привезли до суду для оголошення вироку

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сьогодні в Оболонському районному суді Києва - неробочий день, окрім оголошення вироку екс-бійцям роти "Торнадо", яких уже привезли під будівлю суду, передає кореспондент УНН.

Біля входу до приміщення суду вивісили оголошення, в якому сказано, "що з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних з охороною та конвоюванням обвинувачених... біля будівлі суду та в приміщенні неробочий день, окрім проголошення вироку стосовно співробітників роти "Торнадо".

Варто зазначити, що територію навколо суду посилено охороняють співробітники поліції, а також Національної гвардії.

Додамо, щойно до приміщення суду під'їхали автозаки з екс-"торнадівцями".

Як повідомляв УНН, 6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції “Торнадо” катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Оніщенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, А.Матіос наголошував, що серед бійців роти “Торнадо” є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців “Торнадо”, яким видали міліцейські посвідчення.

На засіданні 19 серпня суд змінив одному з бійців “Торнадо” запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт після того, як він визнав вину.

Нагадаємо, А.Аваков розформував роту спецпризначення “Торнадо”, які обвинувачуються в незаконному позбавленні волі, катуванні і вбивствах місцевих жителів під керівництвом комбата батальйону Руслана Онищенко. Він також повідомив, що всім підозрюваним бійцям, а також комбату “Торнадо” обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави. Крім того, за його словами, буде проведено службове розслідування щодо інших членів спецроти “Торнадо”.

Українські Національні Новини

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