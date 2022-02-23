Экономический патриотизм: эксперты и нардепы рассказали, какая помощь Президента сейчас полезна бизнесу

ukru
15 марта, 19:03 • 85415 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 122509 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 113588 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108055 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 96993 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 93981 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 82323 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 116566 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124128 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126802 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 101490 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 56627 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 33303 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 44047 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 114287 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 116568 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117042 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 255793 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285307 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 221786 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102373 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124128 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109467 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126868 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129027 просмотра
Актуальное
Экономический патриотизм: эксперты и нардепы рассказали, какая помощь Президента сейчас полезна бизнесу

Экономический патриотизм: эксперты и нардепы рассказали, какая помощь Президента сейчас полезна бизнесу

Киев • УНН

 • 209199 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что отечественный бизнес должен оставаться в Украине, защищать экономику и финансы государства, создавать рабочие места. В свою очередь власти готовы всячески помочь предпринимателям. Заявление президента прокомментировала народный депутат Нина Южанина, призывая гаранта Конституции облегчить условия ведения бизнеса в Украине, передает УНН.

Детали

Так, к примеру, уместно уменьшить налоговое давление на бизнес, - комментирует нардеп. В качестве примера Южанина напомнила о налоговых изменениях, которые вступили в действие с 1 января 2022 года.

"В этом проекте ЗУ есть несколько норм, которые болезненно ударили по птицеводству. Первая — они не могут находиться на четвертой группе налогообложения, и вторая — об увеличении земельного налога для этой категории предпринимателей. Малые производители, которые выращивают до тысячи голов домашней птицы, точно не должны бы подпасть под эти нововведения”, — уточнила нардеп.

Голословные заявления нардепов внести изменения в Закон так и не нашли свое отражение в проектах ЗУ, продолжила Южанина.

“Как следствие, птицеводы оказались в очень трудном положении”, — добавила она.

Мнение нардепа разделяет заместитель председателя “Всеукраинского аграрного совета" Михаил Соколов. Впрочем, в конкретном случае помогать отечественному бизнесу должны нардепы, а не президент, убежден он.

“В ВР был консенсус относительно того, чтобы соответствующий законопроект был включен в повестку дня и быстро проголосован. Лично я не вижу сопротивления нардепов тому, чтобы птицеводство вернулось на 4 группу налогообложения.

Однако проблема заключается именно в дефиците пространства в повестке дня. Сегодня очень долго приходится ждать рассмотрения тех или иных проектов ЗУ”, — прокомментировал он.

К теме

Ряд Ассоциаций обратились к Офису президента, премьер-министру и Верховной Раде с призывом исправить плохую ситуацию. Они утверждают, что аномальный рост цен на энергоносители и корма и так привели к сокращению отечественного производства. Если к этому добавится еще налоговое давление — Украина может потерять собственную отрасль производства мяса птицы и будет вынуждена импортировать продукты, рискуя продовольственной безопасностью страны.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы