Економічний патріотизм: експерти та нардепи розповіли, яка допомога Президента зараз корисна бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Днями президент Володимир Зеленський заявив, що вітчизняний бізнес повинен залишатися в Україні, захищати економіку та фінанси держави, створювати робочі місця. У свою чергу влада готова всіляко допомогти підприємцям. Заяву президента прокоментувала народний депутат Ніна Южаніна, закликаючи гаранта Конституції полегшити умови ведення бізнесу в Україні, передає УНН.
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Так, до прикладу, доречно зменшити податковий тиск на бізнес, коментує нардеп. В якості прикладу Южаніна нагадала про податкові зміни, які вступили в дію з 1 січня 2022 року.
“В цьому проекті ЗУ є кілька норм, які болюче вдарили по птахівництву. Перша — вони не можуть перебувати на четвертій групі оподаткування, і друга — про збільшення земельного податку для цієї категорії підприємців. Малі виробники, які вирощують до тисячі голів домашньої птиці, точно не мали б підпасти під ці нововведення”, — уточнила нардеп.
Голослівні заяви нардепів внести зміни до Закону так і не знайшли своє відображення у проектах ЗУ, продовжила Южаніна.
“Як наслідок, птахівники опинилися у дуже скрутному становищі”, — додала вона.
Думку нардепа розділяє заступник голови “Всеукраїнської аграрної ради” Михайло Соколов. Втім, у конкретному випадку допомагати вітчизняному бізнесу мають нардепи, а не президент, переконаний він.
“У ВР був консенсус щодо того, щоб відповідний законопроект був включений до порядку денного та швидко проголосований. Особисто я не бачу супротиву нардепів тому, щоб птахівництво повернулося на 4 групу оподаткування.
Однак проблема полягає саме у дефіциті простору в порядку денному. Сьогодні дуже довго доводиться чекати на розгляд тих чи інших проектів ЗУ”, — прокоментував він.
До теми
Низка Асоціацій звернулася до Офісу президента, прем’єр-міністра та Верховної ради із закликом виправити згубну ситуацію. Вони стверджують, що аномальне зростання цін на енергоносії та корми і так призвели до скорочення вітчизняного виробництва. Якщо до цього додасться ще податковий тиск — Україна може втратити власну галузь виробництва м’яса птиці і буде змушена імпортувати продукти, ризикуючи продовольчою безпекою країни.