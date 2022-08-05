Экономический фронт: "Зернопродукт МХП" уплатил более 170 млн грн налогов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Предприятие "Зернопродукт МХП" за полгода уплатило налоги на сумму более 170 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает УНН.
Детали
"Зернопродукт МХП" за I полугодие 2022 уплатил в бюджеты всех уровней более 177 млн грн. Учитываем, что хоть "Зернопродукт МХП" осуществляет свою деятельность преимущественно в Винницкой области, он также платит налоги за свои подразделения и филиалы в Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Если учесть все эти предприятия, тогда сумма будет значительно больше”, – говорится в сообщении.
Напомним
Ранее в МХП заявили, что сохранят заработные платы мобилизованным работникам.
Справка
МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.