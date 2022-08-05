Экономический фронт: "Зернопродукт МХП" уплатил более 170 млн грн налогов

Детали

"Зернопродукт МХП" за I полугодие 2022 уплатил в бюджеты всех уровней более 177 млн ​​грн. Учитываем, что хоть "Зернопродукт МХП" осуществляет свою деятельность преимущественно в Винницкой области, он также платит налоги за свои подразделения и филиалы в Ивано-Франковской, Житомирской, Тернопольской, Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях. Если учесть все эти предприятия, тогда сумма будет значительно больше”, – говорится в сообщении.

Напомним

Ранее в МХП заявили, что сохранят заработные платы мобилизованным работникам.

Справка

МХП – ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании – Юрий Косюк.