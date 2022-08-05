Економічний фронт: "Зернопродукт МХП" сплатив понад 170 млн грн податків

Деталі

"Зернопродукт МХП" за I півріччя 2022 року сплатив у бюджети всіх рівнів понад 177 млн грн. Враховуємо, що хоча "Зернопродукт МХП" здійснює свою діяльність переважно у Вінницькій області, він також сплачує податки за свої підрозділи та філії у Івано-Франківській, Житомирській, Тернопільській, Київській, Черкаській та Хмельницькій областях. Якщо врахувати всі ці підприємства, тоді сума буде значно більшою”, – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Раніше в МХП заявили, що збережуть заробітні плати мобілізованим працівникам.

Довідка

МХП – провідний виробник курячого м’яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії – Юрій Косюк.