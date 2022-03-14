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Экономические санкции против рф: эксперт оценил, как быстро они подействуют и как отразятся на других странах

Киев • УНН

 • 429710 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Пока руководство европейских государств медлит в вопросе усиления санкций против агрессора – иностранный бизнес покидает россию. Но и правительства, и бизнес столкнутся с негативными экономическими последствиями. О том, как отразятся санкции против рф на других странах, что будет с иностранными компаниями, покинувшими российский рынок, и о том почему агрессор все равно проиграл УНН поговорил с членом “Экономического дискуссионного клуба”, международным экспертом, экономистом Игорем Гарбаруком.

О том, как быстро подействуют санкции

"Экономические санкции введённые против россии - наиболее комплексные в мировой практике. Они будут иметь самые тяжёлые последствия для экономики рф и с такими санкциями не сталкивалась ещё ни одна страна в мире. При этом, главное что необходимо отметить - США, ЕС и союзники опоздали с этим санкционным пакетом, как минимум на 8 лет", - уверен эксперт.

Гарбарук также призывает украинцев отбросить надежду, что санкционные действия очень быстро повлияют на прекращение огня со стороны агрессора.

"Аксиома заключается в том, что экономические санкции напрямую НЕ влияют на вопрос прекращения войны. Нужно трезво осознавать, что:
⁃ армия агрессора уже обладает накопленным потенциалом военной техники, который сам по себе никуда не исчезнет;
⁃ огромные склады с боеприпасами находятся на территории рф и практической возможности их уничтожить у нас пока нет;
⁃ топливо для танков и самолетов на территории рф есть в достаточном количестве. Препятствием для качественного обеспечения всем необходимым оккупационных российских войск является их абсолютно бездарно организованная логистика и наивысший профессионализм украинской армии, уничтожающей военные колонны оккупантов на украинской земле.

Санкции будут иметь влияние! Но, скорее в отложенной перспективе - когда из-за проблем в экономике у россии уже не будет достаточно средств чтобы содержать армию в таком большом количестве", - пояснил Гарбарук.

Эксперт не исключает, что правительство рф включит печатный станок и обеспечит своих солдат "деревянными рублями" для ежемесячно обесценивающейся зарплаты, как уже обеспечила просроченными пайками 2015 года.

"В этой ситуации стоит вспомнить старый анекдот о подорожании водки, когда сын спрашивает отца: "Папа, ты теперь будешь меньше пить?..", а он отвечает: "Нет, сынок, ты теперь будешь меньше есть". И учитывая то, что парламент РФ уже разрешил закрывать дыры в бюджете за счёт средств "Фонда национального благосостояния", из которого российским пенсионерам выплачиваются их пособия - скорее всего недостающие деньги на армию профинансируют именно за счёт социальных статей бюджета", - уверен эксперт.

Последствия санкций для тех, кто их вводит

Игорь Гарбарук отмечает, что страны, вводящие санкции против рф, особенно под давлением своих же граждан, просчитывают последствия и для своей экономики.

"По сути, например, вводя эмбарго на экспорт нефтепродуктов, газа, угля и другого сырья из рф - они автоматически должны либо сократить их потребление в своих странах (в том же Евросоюзе) или быстро найти другие источники поставок. Но, изменение технологически сложных логистических цепочек требует времени - от нескольких месяцев до года. Именно потому в короткие сроки найти новые рынки тех поставок которыми ранее обеспечивала их рф - им крайне сложно и, откровенно говоря, просто страшно", - отметил эксперт.

Среди рисков, с которыми боятся столкнутся другие страны, экономист называет: уменьшение поступлений в бюджет, рост инфляции, подорожание основных товаров потребления и продуктов питания, рост коммунальных платежей и так далее.

"И всё это может привести к резкому недовольству со стороны их собственных граждан - тех, которые сегодня требуют помогать Украине. А ведь эти граждане являются одновременно и избирателями европейских политиков и, в случае ухудшения внутреннего экономического положения, могут поднять вопрос о неспособности их правительств справляться с экономическими и политическими вызовами. А это автоматическое фиаско на выборах… Именно этим, а не какими-то бюрократическими процедурами обосновывается медлительность еврочиновников в вопросе введения быстрых и действительно жёстких санкций против России", - поясняет Гарбарук.

Решительность бизнеса

В тоже время иностранный бизнес принимает решение быстрее и уходит с российского рынка. Об уходе заявили уже порядка 300 иностранных компаний, несмотря на то, что для многих российский рынок существенным источником заработка, а соответственно и объектом инвестирования.

"Например, компания IKEA более 7% своей выручки получала именно на территории россии. Но, она приняла решение и, не смотря на финансовые потери, уходит с рынка. Для глобальных компаний репутационный риск сотрудничества с государством-террористом так же критично важен как и финансовые риски связанные с потерей прибыли. При этом нужно понимать, что прямые убытки (от потерь уже инвестиций вложенных в свой бизнес на территории россии иностранными компаниями) никуда не денутся и они будут погашены за счёт их же собственной прибыли, полученной на рынках других стран. Мало того, российское правительство решило ещё больше усилить их потери заявив о возможности «национализации» имущества ушедших с рынка иностранных компаний. Если сказать простыми словами, русские просто хотят отжать их имущество: "было ваше - стало наше". Уже даже озвучен список из первых 60 компаний имущество в россии которых может быть присвоено путём государственного рекета. Во главе этого списка уже упоминаемая IKEA, всем известный McDonald’s, представительства Apple и Microsoft, официальные центры импортёров таких автогигантов как Volkswagen и Toyota, а также другие всемирно известные компании. На самом деле в этой логике ничего нового - схожая ситуация произошла в 2014 году когда россия оккупировала территории на востоке Украины, и после того как одна часть магазинов и предприятий была попросту разграблена, другая получила новые названия и продолжила работать. Именно таким образом, например, вместо ресторанов быстрого питания "McDonald's" появилась пародия на оригинал под названием "ДонМак" - где новые хозяева не стесняясь украли всё, начиная от логотипа и корпоративных цветов, заканчивая меню. Единственное что не смогли скопировать в этом гадюшнике - это стандарты обслуживания и контроля качества продукции. Даже внедрённая в "ДонМак" продажа пива местного разлива не помогает перебить унылый вкус их кулинарных "шедевров". Так что теперь рф станет не только государством агрессором и террористом, но ещё и государством рекетиром", - резюмирует Гарбарук.

В целом, по мнению эксперта, нужно понимать, что уход с такого крупного рынка, как рф, для иностранных компаний это достаточно сложное, технически тяжёлое и дорогостоящее решение.

"Кроме потери недополученной прибыли и утраченных инвестиций будут и другие сопутствующие потери. Планы по объемам производства продукции рассчитываются компаниями заранее. Под них выстраиваются закупки сырья, комплектующих, мощности производственных линий, и так далее. Резкая потеря канала продаж приведёт к тому, что компаниям придётся существенно сократить объемы собственного производства, искать новые рынки для реализации своей продукции или работать как говориться "на склад", увеличивая остатки собственных нереализованных товаров - а это очень большие убытки. Также, они не смогут покупать в россии сырье, которое спокойно ранее получали для производства своих товаров - соответственно, нужно быстро найти аналогичное на других рынках и не факт что оно будет дешевле. Будут разрушены транспортные и логистические цепочки - в отсутствии необходимости что либо импортировать в рф и получать экспортные грузы многие компании потеряют большие контракты и понесут прямые убытки. Соответственно, и национальные рынки стран которые работали с рф, и конкретные бизнесы иностранных компаний работавших на или с российским рынком ожидает определенная рецессия - меньшая или большая в каждом конкретном случае. Хуже всего, что к этой ситуации практически никто не был готов - именно поэтому проседание может быть достаточно существенным. А это безусловно приведёт к определенным негативным последствиям - начиная от потери работы конкретным человеком, до замедления роста ВВП на уровне стран. Подводя итог вышесказанному скажу простым языком: из-за санкций сложно будет всем, а экономике россии просто П#ЗДЕЦ", - считает Гарбарук.

По мнению эксперта, если страна молчаливых рабов, россия, не одумается - уже в течении ближайших месяцев её экономику ожидает крах, а россиян тяжелейшие последствия.

"Иностранный бизнес будет уходить из рф и дальше, а национальные компании просто становиться банкротами. В следствии этого большое количество людей в один момент станут безработными и окажутся без средств к существованию. И если в крупных городах работу ещё хоть как-то можно будет найти, то в маленьких это будет непреодолимой проблемой. Именно поэтому уже в краткосрочной перспективе мы сможем увидеть критично большое количество трудовых мигрантов с территории рф - от гастарбайтеров из средней Азии, которые раньше находили для себя работу в россии, до представителей титульной нации, которая в поисках даже самой малопрестижной работы будет выезжать из собственной страны", - прогнозирует Гарбарук.

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