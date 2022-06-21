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Экономическое неравенство и насилие: эксперт рассказала, с какими проблемами столкнулись женщины во время войны

Экономическое неравенство и насилие: эксперт рассказала, с какими проблемами столкнулись женщины во время войны

Киев • УНН

 • 427307 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Экономическое неравенство и гендерное насилие существовали в обществе и до войны, а сейчас эти проблемы только усугубились. Об этом в комментарии УНН сообщила эксперт по гендерному неравенству Тина Собко.

Цитата

«Война – это кризис, а любой кризис усугубляет неравенство, которое и так существует в украинском обществе. Прежде всего – это экономическое неравенство, что будет проявляться больше на женщинах. Ведь именно женщины, как правило, больше вовлечены в неофициальную деятельность. То есть, работают неофициально оформленными, а значит там легче избавиться от персонала и нет никаких льгот. Многие женщины вовлечены в профессии, которые сейчас неактуальны или где получают мизерную зарплату, и при этом выполняют неспецифическую работу. Например, местная территориальная громада, работников сокращают и ставят на мизерную зарплату. Но на практике это больше работницы. Или рабочие культурной сферы, те, кто работали в библиотеках, во дворцах культуры, однако сейчас выполняют тяжелую физическую работу на складе гуманитарки, чтобы получать какую-то зарплату. Кроме этого, существует еще и неоплачиваемый труд, который в большинстве своем ложится на плечи женщин. Ведь с началом войны садики и школы закрылись, поэтому работа по уходу за детьми увеличилась», – отметила Собко.

Детали

Также не исчезает и гендерное насилие. Более того, во время войны уровень агрессивности общества увеличивается, и обычно от этого страдают в первую очередь женщины. По словам эксперта, пока трудно сказать об уровне домашнего насилия во время войны, ведь чтобы оценить его, нужен промежуток времени.

«Ограниченный доступ к медицине. Это было во время ковида, и сейчас во время войны сместился фокус наших больниц, а какая-то часть из них была закрыта совсем в начале полномасштабных военных действий. На данный момент не у всех женщин, которые находятся в селах, есть безопасный доступ к больницам. Молодые мамы и беременные женщины не могут вовремя получить помощь», – сообщила Собко.

Что касается петиции о запрете абортов, которая появилась на сайте Президента Украины, то эксперт сообщает, что подобные петиции появляются ежегодно.

«Почему сейчас общество это так смутило. Потому что все мы слышим о частых случаях сексуального насилия со стороны оккупантов. Нельзя запрещать аборты, потому что это право женщины распоряжаться собственным телом. Никто не может заставлять женщину быть инкубатором для эмбриона. Однако, я думаю, у нас не смогут эту петицию протащить и подписать. Тем более в условиях войны, где у женщин нет доступа к нормальному доступу к контрацепции, к врачам, и массовые изнасилования. В принципе любой военный потенциально опасен для женщины, ибо человек с оружием – это всегда о власти, и изнасилование – это всегда о власти. На Донбассе за все времена войны с 2014 года ООН фиксировала и изнасилование женщин украинскими военными, о которых никто не хотел говорить, однако это факт. Да и в целом нельзя говорить о том, чтобы вынуждать женщину быть инкубатором для ребенка. Мы уже знаем, к чему приводят аборты. А ведь Украина была в составе СССР, где в 1953 году уже запрещали аборты. Это приводит только к увеличению смертности среди женщин, к увеличению количества детей-сирот, потому что подпольные аборты не исчезали», – отметила эксперт.

Кроме того, многие украинки выехали в Польшу, где действует запрет на аборты. С прошлого года в стране запретили возможность делать аборт, даже если у ребенка расстройства, несовместимые с жизнью. Поэтому, по словам собеседницы, важно налаживать гуманитарную помощь, чтобы женщины из Украины имели доступ к безопасной контрацепции и безопасным методам сделать аборты, ведь украинки там не защищены.

Напомним

Правозащитники советуют людям, которые стали жертвами сексуального насилия, изнасилования во время войны, обратиться в правозащитные организации для получения психологической, правовой поддержки и в правоохранительные органы для фиксирования подобных преступлений.

Украинские Национальные Новости

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