Екоактивистка Грета Тунберг встретила день рождения на акции в защиту климата
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Шведская климатическая активистка и спивинициаторка молодежного движения Fridays for Future Грета Тунберг встретила свой семнадцатый день рождения на акции защиты климата. В пятницу, 3 января, Тунберг провела под зданием парламента Швеции 7 часов: с 8:00 до 15:00. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и Reuters.
В заметке в социальной сети Twitter Тунберг отметила: "72-я неделя школьной забастовки".
Екоактивистка отметила: "Я не из тех людей, которые празднуют дни рождения". После акции протеста Грета планировала пойти домой. "Торт ко дню рождения не будет", - заверила она, добавив, что просто поужинает с семьей.
Еще в 15-летнем возрасте Грета Тунберг пропускала школьные занятия ради акций в защиту климата. Свои первые акции состоялись в августе 2018 года, она также проводила под стенами парламента Швеции, требуя от политиков решительных мер для сокращения объемов выбросов парниковых газов.
На этот раз Грете не пришлось прогуливать занятия, ведь школы в столице Швеции были закрыты из-за рождественско-новогодние каникулы, отмечает агентство новостей AFP.
Напомним, в прошлом году редакция американского журнала Time признала Грету Тунберг "Человеком года".