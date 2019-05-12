Экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови в центре Парижа
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Участники экологического движения Extinction Rebellion (“Восстание вымирания”) провели 12 мая акцию в центре Парижа, вылив 300 литров бутафорской крови на ступени дворца Шайо на площади Трокадеро, информирует УНН со ссылкой на France TV.
Таким образом активисты обратили внимание на угрозу исчезновения редких видов животных и растений, призвав власти принять меры для сохранения биоразнообразия на планете. Акция проходила при большом стечении журналистов и туристов.
Разлив ненастоящую кровь, активисты выкрикивали лозунги, пока один из них лежал на ступенях, символизируя массовое вымирание. По окончании акции они очистили ступени от крови.
В начале мая в Париже был представлен доклад ООН, согласно которому около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном ООН. Документ, над которым работали специалисты из 50 стран, основан на 15 тысячах научных исследований и содержит 1800 страниц. На конференции в Париже 6 мая представили его краткую 40-страничную версию.
Un militant d’Extinction rébellion sьest allongé dans le faux sang pour symboliser l’extinction de masse pic.twitter.com/Wa96pVLqaX— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 12 мая 2019 г.