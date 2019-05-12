Экоактивисты разлили 300 литров бутафорской крови в центре Парижа

Таким образом активисты обратили внимание на угрозу исчезновения редких видов животных и растений, призвав власти принять меры для сохранения биоразнообразия на планете. Акция проходила при большом стечении журналистов и туристов.

Разлив ненастоящую кровь, активисты выкрикивали лозунги, пока один из них лежал на ступенях, символизируя массовое вымирание. По окончании акции они очистили ступени от крови.

В начале мая в Париже был представлен доклад ООН, согласно которому около миллиона биологических видов находятся под угрозой вымирания из-за человеческой деятельности. Такой вывод содержится в докладе, подготовленном ООН. Документ, над которым работали специалисты из 50 стран, основан на 15 тысячах научных исследований и содержит 1800 страниц. На конференции в Париже 6 мая представили его краткую 40-страничную версию.

Un militant d’Extinction rébellion sьest allongé dans le faux sang pour symboliser l’extinction de masse pic.twitter.com/Wa96pVLqaX