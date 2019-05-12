Екоактивісти розлили 300 літрів бутафорської крові в центрі Парижа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Учасники екологічного руху Extinction Rebellion (“Повстання вимирання”) провели 12 травня акцію в центрі Парижа, виливши 300 літрів бутафорської крові на сходи палацу Шайо на площі Трокадеро, інформує УНН з посиланням на France TV.
Таким чином активісти звернули увагу на загрозу зникнення рідкісних видів тварин і рослин, закликавши владу вжити заходів для збереження біорізноманіття на планеті. Акція проходила у присутності великої кількості журналістів і туристів.
Розливши несправжню кров, активісти вигукували гасла, поки один з них лежав на сходах, символізуючи масове вимирання. Після закінчення акції вони очистили сходи від крові.
На початку травня в Парижі була представлена доповідь ООН, згідно з яким близько мільйона біологічних видів знаходяться під загрозою вимирання через людську діяльність. Такий висновок міститься в доповіді, підготовленій ООН. Документ, над яким працювали фахівці з 50 країн, заснований на 15 тисячах наукових досліджень і містить 1800 сторінок. На конференції в Парижі 6 травня представили його коротку 40-сторінкову версію.
Un militant d’Extinction rébellion s’est allongé dans le faux sang pour symboliser l’extinction de masse pic.twitter.com/Wa96pVLqaX— Yahoo Actualités (@YahooActuFR) 12 мая 2019 г.