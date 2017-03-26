Эдмар провел первый матч за любительский клуб из США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Экс-полузащитник сборной Украины Эдмар дебютировал за клуб любительского чемпионата США "Бока Ратон", передает УНН со ссылкой на сайт команды.
В первом поединке американской лиги APSL клуб Эдмара завоевал разгромную победу над "Юпитер Юнайтед" - 5:1.
Примечательно, что этот поединок состоялся в рамках первого тура чемпионата.
Отметим, что новый клуб украинца является действующим чемпионом APSL.
Добавим, что Эдмар родился в Бразилии, но в 2011 году принял украинское гражданство и успел провести в составе национальной сборной 15 матчей. Также 36-летний игрок в течение 13 лет выступал в чемпионате Украины за "Таврию", "Металлист" и "Днепр".
Как сообщал УНН, украинские гимнастки завоевали еще две медали на Гран-при во Франции.