Эдмар провел первый матч за любительский клуб из США

В первом поединке американской лиги APSL клуб Эдмара завоевал разгромную победу над "Юпитер Юнайтед" - 5:1.

Примечательно, что этот поединок состоялся в рамках первого тура чемпионата.

Отметим, что новый клуб украинца является действующим чемпионом APSL.

Добавим, что Эдмар родился в Бразилии, но в 2011 году принял украинское гражданство и успел провести в составе национальной сборной 15 матчей. Также 36-летний игрок в течение 13 лет выступал в чемпионате Украины за "Таврию", "Металлист" и "Днепр".

Как сообщал УНН, украинские гимнастки завоевали еще две медали на Гран-при во Франции.