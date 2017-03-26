Едмар провів перший матч за аматорський клуб зі США

У першому поєдинку американської ліги APSL клуб Едмара завоював розгромну перемогу над "Юпітер Юнайтед" – 5:1.

Примітно, що цей поєдинок відбувся в рамках першого туру чемпіонату.

Зазначимо, що новий клуб українця є чинним чемпіоном APSL.

Додамо, що Едмар народився в Бразилії, але у 2011 році прийняв українське громадянство і встиг провести у складі національної збірної 15 матчів. Також 36-річний гравець протягом 13 років виступав у чемпіонаті України за "Таврію", "Металіст" і "Дніпро".

Як повідомляв УНН, українські гімнастки здобули ще дві медалі на Гран-прі у Франції.