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Едмар провів перший матч за аматорський клуб зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Екс-півзахисник збірної України Едмар дебютував за клуб аматорського чемпіонату США “Бока Ратон”, передає УНН з посиланням на сайт команди.

У першому поєдинку американської ліги APSL клуб Едмара завоював розгромну перемогу над "Юпітер Юнайтед" – 5:1.
Примітно, що цей поєдинок відбувся в рамках першого туру чемпіонату.

Зазначимо, що новий клуб українця є чинним чемпіоном APSL.

Додамо, що Едмар народився в Бразилії, але у 2011 році прийняв українське громадянство і встиг провести у складі національної збірної 15 матчів. Також 36-річний гравець протягом 13 років виступав у чемпіонаті України за "Таврію", "Металіст" і "Дніпро".

Як повідомляв УНН, українські гімнастки здобули ще дві медалі на Гран-прі у Франції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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