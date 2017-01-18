Э.Сноудену позволили жить в России еще несколько лет - МИД РФ

М.Захарова отметила, что недавнее предложение бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла выдать США Э.Сноудена как "подарок" избранному президенту Дональду Трампу является идеологией измены. Также она добавила, что бывшему заместителю главы ЦРУ неизвестно, что Э.Сноудену позволили жить в России еще несколько лет.

"А если серьезно, то суть того, что предлагает ЦРУшник - это идеология предательства. Самое смешное, что бывший заместитель главы ЦРУ не знает, что Э.Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на несколько лет ", - подчеркнула она.

По словам М.Захаровой, М.Морелл проговорился, и теперь всем стало понятно, что для него и его сторонников приносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты, - это норма.

"Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", - написала представительница министерства.

Также она напомнила, что именно М.Морелл недавно призвал убивать русских в Сирии.

Как сообщал УНН, петицию о помиловании Э.Сноудена подписали более 1 млн человек.