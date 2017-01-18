Е.Сноудену дозволили жити в Росії ще кілька років - МЗС РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Екс-співробітнику Агентства національної безпеки Едварду Сноудену, якого в США звинувачують у контактах з російськими спецслужбами, продовжили термін дозволу на проживання в Росії ще на кілька років. Про це у Facebook написала офіційний преставник МЗС Росії Марія Захарова, передає УНН.
М.Захарова зазначила, що недавня пропозиція колишнього заступника глави ЦРУ Майкла Морелла видати США Е.Сноудена як “подарунок” обраному президенту Дональду Трампу є ідеологією зради. Також вона додала, що колишньому заступнику глави ЦРУ невідомо, що Е.Сноудену дозволили жити в Росії ще кілька років.
“А якщо серйозно, то суть того, що пропонує ЦРУшник, — це ідеологія зради. Найсмішніше, що колишній заступник глави ЦРУ не знає, що Сноудену щойно продовжений термін дозволу на проживання в Росії ще на кілька років”, — підкреслила вона.
За словами М.Захарової, М.Морелл проговорився, і тепер всім стало зрозуміло, що для нього і його прихильників приносити подарунки у вигляді людей і здавати тих, хто шукає захисту, — це норма.
“Ви так і не зрозуміли Росію, Майкл Морелл”, — написала представниця міністерства.
Також вона нагадала, що саме М.Морелл не так давно закликав вбивати росіян в Сирії.
Як повідомляв УНН, петицію про помилування Е.Сноудена підписали понад 1 млн осіб.