Э.Ньето обсудил с Дж.Трюдо интеграцию перед встречей с Д.Трампом

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Киев • УНН

 • 7718 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в ходе беседы Э.Ньето согласился присоединиться к продвижению североамериканской экономической интеграции.

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Отмечается, что Д.Трамп планирует заново обсудить с Э.Ньето соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли и выйти из него в случае, если его не устроят условия.

Напомним, Д.Трамп и президент Мексики договорились о встрече.

Как сообщал УНН, Д.Трамп намерен в первые 100 дней президентства вывести США из транстихоокеанского партнерства.

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