Е.Ньєто обговорив з Дж.Трюдо інтеграцію перед зустріччю з Д.Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що в ході бесіди Е.Ньєто погодився приєднатися до просування північноамериканської економічної інтеграції.
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Відзначається, що Д.Трамп планує заново обговорити з Е.Ньєто угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі і вийти з нього в разі, якщо його не влаштують умови.
Нагадаємо, Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч.
Як повідомляв УНН, Д.Трамп має намір в перші 100 днів президентства вивести США з транстихоокеанський партнерства.