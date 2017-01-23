Е.Ньєто обговорив з Дж.Трюдо інтеграцію перед зустріччю з Д.Трампом

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Президент Мексики Енріке Пенья Ньєто напередодні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, передає УНН з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в ході бесіди Е.Ньєто погодився приєднатися до просування північноамериканської економічної інтеграції.

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Відзначається, що Д.Трамп планує заново обговорити з Е.Ньєто угоду про Північноамериканську зону вільної торгівлі і вийти з нього в разі, якщо його не влаштують умови.

Нагадаємо, Д.Трамп і президент Мексики домовилися про зустріч.

Як повідомляв УНН, Д.Трамп має намір в перші 100 днів президентства вивести США з транстихоокеанський партнерства.

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