Э.Макрон заявил, что не будет подчиняться диктату В.Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Кандидат в президенты Франции, центрист Эммануэль Макрон заявил, что не будет подчиняться диктату российского лидера Владимира Путина и собирается обсуждать с Москвой вопрос конфликта на Донбассе. Об этом он сказал во время теледебатов с оппоненткой, крайней правой Марин Ле Пен в среду вечером, прошедших накануне второго тура президентских выборов во Франции 7 мая, передает УНН со ссылкой на RFI.
"Я не буду подчиняться диктату Путина, и в этом мое отличие от госпожи Ле Пен", - сказал он.
Э.Макрон при этом отметил, что "намерен обсуждать с Москвой вопрос конфликта на востоке Украины и войны в Сирии".
По его словам, "необходимо добиться деэскалации на Донбассе, и Россия должна придерживаться взятых на себя обязательств".
При этом М.Ле Пен отметила, что "не нужно вести холодную войну с Россией".
"Это большая страна. Россия не демонстрировала враждебности по отношению к Франции", - добавила она.
Напомним, во Франции состоялись теледебаты перед вторым туром президентских выборов.