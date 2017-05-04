Е.Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату В.Путіна

КИЇВ. 4 травня. УНН. Кандидат у президенти Франції, центрист Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату російського лідера Володимира Путіна і збирається обговорювати з Москвою питання конфлікту на Донбасі. Про це він сказав під час теледебатів з опоненткою крайньою правою Марін Ле Пен у середу ввечері, які пройшли напередодні другого туру президентських виборів у Франції 7 травня, передає УНН з посиланням на RFI.