Е.Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату В.Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кандидат у президенти Франції, центрист Еммануель Макрон заявив, що не буде підкорятися диктату російського лідера Володимира Путіна і збирається обговорювати з Москвою питання конфлікту на Донбасі. Про це він сказав під час теледебатів з опоненткою крайньою правою Марін Ле Пен у середу ввечері, які пройшли напередодні другого туру президентських виборів у Франції 7 травня, передає УНН з посиланням на RFI.
"Я не буду підкорятися диктату Путіна, і в цьому моя відмінність від пані Ле Пен", - сказав він.
Е.Макрон при цьому зазначив, що "має намір обговорювати з Москвою питання конфлікту на сході України і війни в Сирії".
За його словами, "необхідно домогтися деескалації на Донбасі, і Росія повинна дотримуватися взятих на себе зобов'язання".
При цьому М.Ле Пен зазначила, що "не потрібно вести холодну війну з Росією".
"Це велика країна. Росія не демонструвала ворожості щодо Франції", - додала вона.
Нагадаємо, у Франції відбулись теледебати перед другим туром президентських виборів.