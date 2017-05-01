Е.Макрон: ЕС нужно реформировать, иначе его ждет "фрекзит"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрона заявил, что Евросоюз нужно реформировать, иначе его ждет "фрекзит", передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
“Я — проевропейский политик, во время этих выборов я постоянно защищал европейскую идею и европейскую политику, потому что считаю, что это очень важно для французов и для того, какое место наша страна занимает в процессе глобализации”, — сказал Е.Макрон.
Политик подчеркнул, что “дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима”.
“Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта”, — отметил кандидат.
Е.Макрон добавил, что если он позволит Евросоюзу функционировать так, как сейчас, то “на следующий день у нас будет ”фрекзит“ или снова - ”Национальный фронт".
Как сообщал УНН, согласно проведенному опросу, французы считают, что ни один из кандидатов не сможет объединить страну.
Напомним, во время первого тура голосования во Франции победил проевропейский центрист Эммануэль Макрон. Свою главную соперницу — ультраправую Марин Ле Пен, которая выступает за выход Франции из ЕС и еврозоны, он обошел с отрывом более чем в два процента голосов.
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.