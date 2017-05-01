Е.Макрон: ЄС треба реформувати, інакше його чекає "фрекзит"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Кандидат у президенти Франції Еммануель Макрон заявив, що Євросоюз треба реформувати, інакше його чекає "фрекзит", передає УНН з посиланням на BBC Україна.
“Я — проєвропейський політик, під час цих виборів я постійно захищав європейську ідею та європейську політику, бо вважаю, що це надзвичайно важливо для французів і для того, яке місце наша країна займає в процесі глобалізації”, — сказав Е.Макрон.
Політик наголосив, що “подальша розбалансованість в роботі ЄС неприпустима”.
“Тому я вважаю, що мій мандат поширюється і на глибоке реформування Євросоюзу, нашого європейського проекту”, — зазначив кандидат.
Е.Макрон додав, що якщо він дозволить Євросоюзу функціонувати так, як зараз, то “наступного дня у нас буде “фрекзит” або знову — “Національний фронт”.
Як повідомляв УНН, згідно з проведеним опитуванням, французи вважають, що жоден з кандидатів не зможе об’єднати країну.
Нагадаємо, під час першого туру голосування у Франції переміг проєвропейський центрист Еммануель Макрон. Свою головну суперницю — ультраправу Марін Ле Пен, яка прагне виходу Франції з ЄС та Єврозони, він обійшов з відривом у понад два відсотки голосів.
Другий тур виборів президента Франції відбудеться 7 травня.