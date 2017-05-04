Э.Макрон победил в предвыборных теледебатах во Франции

По результатам опроса, Э.Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, М.Ле Пен - 34%. Еще 3% не смогли ответить на вопрос. В исследовании приняли участие 1314 человек.

Э.Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи болельщиков).

Как сообщал УНН, во Франции двое претендентов на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретились на теледебатах .