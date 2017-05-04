Э.Макрон победил в предвыборных теледебатах во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Основатель движения “Вперед” Эммануэль Макрон победил в теледебатах с лидером партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским институтом Elabe по заказу телеканала BFM, передает УНН.
По результатам опроса, Э.Макрону предпочтение отдали 63% телезрителей, М.Ле Пен - 34%. Еще 3% не смогли ответить на вопрос. В исследовании приняли участие 1314 человек.
Э.Макрон также одержал победу в ходе опроса на сайте газеты Figaro: 64% против 36% (24,3 тысячи болельщиков).
Как сообщал УНН, во Франции двое претендентов на пост президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен встретились на теледебатах .