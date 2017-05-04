Е.Макрон переміг у передвиборчих теледебатах у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Засновник руху “Вперед” Еммануель Макрон переміг в теледебатах з лідером партії “Національний фронт” Марін Ле Пен перед другим туром виборів президента Франції. Про це свідчать дані опитування, проведеного дослідницьким інститутом Elabe за замовленням телеканалу BFM, передає УНН.
За результатами опитування, Е.Макрону перевагу віддали 63% телеглядачів, М.Ле Пен — 34%. Ще 3% не змогли відповісти на питання. У дослідженні взяли участь 1314 осіб.
Макрон також здобув перемогу в ході опитування на сайті газети Figaro: 64% проти 36% (24,3 тисячі вболівальників).
Як повідомляв УНН, у Франції двоє претендентів на посаду президента Франції Еммануель Макрон і Марін Ле Пен зустрілися на теледебатах.