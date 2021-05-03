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Дзюдоисты из Украины завоевали три медали на Кубке Европы в Загребе

Дзюдоисты из Украины завоевали три медали на Кубке Европы в Загребе

Киев  •  УНН

 • 18067 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. В столице Хорватии Загребе завершился второй в текущем году Открытый Кубок Европы по дзюдо. В заключительный день соревнований копилка сборной Украины пополнилась тремя наградами, передает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины.

Детали

“Золото” в категории до 100 кг завоевал Антон Савицкий, который не оставил шансов своим соперникам. 3 из 4 победных схваток 25-летний украинец завершил досрочно, а в финале с Зекай Шпати из Косово победил благодаря удачному броску на оценку “Ваза-ари”.

“Бронзу” в этой где весовой категории завоевал еще один украинец Евгений Вегера. После поражения в полуфинале от Савицкого, по иронии судьбы в схватке за бронзовую награду Евгений встретился еще с одним соотечественником Даниилом Гуцолом. В украинском противостоянии сильнее оказался именно Евгений.

Еще одну бронзовую награду в категории до 81 кг сумел завоевать воспитанник Анны Каштановой Геворг Манукян. После поражения в полуфинале от испанца Мендиола, в схватке за медаль Геворг не оставил шансов сопернику из Австрии Себастьяну Денггу.

Кроме вышеупомянутых призеров, 5 место в заключительный соревновательный день сумели занять Даниил Гуцол (до 100 кг), Елизавета Литвиненко (до 78 кг) и Василиса Кириченко (свыше 78 кг). Седьмой в супертяжелой весовой категории стала Руслана Булавина.

Что предшествовало этому

Дзюдоистка Билодид не смогла завоевать “серебро” на чемпионате Европы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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