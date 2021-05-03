Дзюдоїсти з України вибороли три медалі на Кубку Європи в Загребі

Деталі

“Золото” у категорії до 100 кг завоював Антон Савицький, який не залишив шансів своїм суперникам. 3 з 4 переможних сутичок 25-річний українець завершив достроково, а у фіналі з Зекай Шпаті з Косово переміг завдяки вдалому кидку на оцінку “Ваза-арі”.

“Бронзу” у цій де ваговій категорії завоював ще один українець Євген Вегера. Після поразки у півфіналі від Савицького, за іронією долі у сутичці за бронзову нагороду Євген зустрівся ще з одним співвітчизником Данилом Гуцолом. В українському протистоянні сильнішим виявився саме Євген.

Ще одну бронзову нагороду у категорії до 81 кг зумів завоювати вихованець Ганни Каштанової Гєворг Манукян. Після поразки у півфіналі від іспанця Мендіоли, у сутичці за медаль Гєворг не залишив шансів супернику із Австрії Себастьяну Денггу.

Крім вищезгаданих призерів, 5 місце у заключний змагальний день зуміли посісти Данило Гуцол (до 100 кг), Єлизавета Литвиненко (до 78 кг) та Василина Кириченко (понад 78 кг). Сьомою у надважкій ваговій категорії стала Руслана Булавіна.

Що передувало цьому

Дзюдоїстка Білодід не змогла завоювати “срібло” на чемпіонаті Європи.